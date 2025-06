Rifiuti il Comune stanzia 100mila euro per abbattere il costo delle bollette

Il Comune di Copparo fa un passo avanti nella lotta al caro bollette, stanziando 100mila euro per abbattere i costi energetici e delle utenze. Durante l’ultima seduta del Consiglio comunale, sono stati approvati il nuovo regolamento per la tariffa rifiuti e gli schemi tariffari Tari 2025, insieme ai piani economico-finanziari della società Clara. Un investimento strategico per alleggerire le spese dei cittadini e garantire una gestione eco-sostenibile del territorio.

Nella seduta del Consiglio comunale di Copparo sono stati approvati il regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva e gli schemi tariffari Tari per l’anno 2025, oltre alla presa d’atto dei piani economico finanziari per il periodo 2024-2025 redatti dalla societĂ Clara che. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: rifiuti - comune - stanzia - 100mila

«In via Colombo rifiuti abbandonati e cattivi odori, dove sono Iren e Comune?» - In via Colombo, tra gli edifici dell'ex Consorzio Agrario e la filiale Unicredit, il degrado è ormai all'ordine del giorno: rifiuti abbandonati e cattivi odori rendono l’ambiente invivibile.

Colle Val d’Elsa: il Comune stanzia 250mila euro per ridurre la Tari a commercianti e imprese – L’intervista.

Gestione rifiuti i costi aumentano di 100mila euro - Adeguamento Istat di Asm Isa nell’ordine di circa 100mila euro che si rifletterà sui conti dei cittadini e che il Comune dovrebbe calmierare. Da laprovinciapavese.gelocal.it

Edilizia, per materne e comunali il Comune stanzia 100mila euro - Il Resto del Carlino - Edilizia, per materne e comunali il Comune stanzia 100mila euro Felici Marchionni e Andreolli: "Bene che Nobili abbia accolto la nostra proposta" ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it