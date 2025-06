Rifiuti elettrodomestici ed erbacce | le vergognose condizioni di via Palermo

Via Palermo si trasforma in un deposito a cielo aperto, tra rifiuti di ogni genere, mobili abbandonati ed erbacce infestanti. Un’immagine che denuncia il grave problema di inciviltà e mancanza di rispetto per l’ambiente, già segnalato più volte al Quinto Quartiere. È ora che le autorità intervengano concretamente per restituire decoro e pulizia a questa zona, perché un quartiere pulito è il primo passo verso una città migliore.

Rifiuti di ogni tipo sul marciapiede, mobili ed elettrodomestici e perfino uno pneumatico. Così si presenta via Palermo a causa dell'inciviltà di chi risiede in zona. Un problema noto anche al Quinto Quartiere che ha ricevuto diverse segnalazioni e attende l'intervento di Messina Servizi. . 🔗 Leggi su Messinatoday.it

