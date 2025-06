Ricoverato in urgenza con chemioterapia massiccia per la prima volta ho pensato alla morte Ho sentito l’esigenza di camminare senza affanni | parla Luca Carboni

Luca Carboni dimostra ancora una volta il suo spirito resiliente e la passione inarrestabile per la musica, sfidando le avversità e riscoprendo nuove vette creative. Dopo il ritorno sui palchi e la celebrazione dei suoi quarant’anni di carriera a Bologna, ora annuncia un emozionante nuovo capitolo: il concerto all’Unipol di Milano. La sua storia ci ricorda che, anche nei momenti più difficili, la forza dell’arte può aprire nuovi orizzonti e rinascite.

Luca Carboni è tornato sul palco assieme a Cesare Cremonini, dopo la malattia, in alcune delle tappe del tour negli stadi. Ma i suoi progetti non si sono fermati. Un anno fa è stata inaugurata “Rio Ari O” la mostra in cui l’artista a Bologna, nella sua città, ha raccontato quarant’anni tra musica e arte. Poi un altro annuncio. Il cantautore bolognese, dopo sei anni dall’ultimo live nel 2019, torna sul palco l’11 novembre a Milano all’Unipol Forum per un evento speciale “Rio Ari O LIVE”. Un racconto tra musica, immagini e parole L’artista si è raccontato a don Massimo Vacchetti a Villa Pallavicini a Bologna mercoledì 25 giugno sul palco di LIBeRI. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ricoverato in urgenza con chemioterapia massiccia, per la prima volta ho pensato alla morte. Ho sentito l’esigenza di camminare, senza affanni”: parla Luca Carboni

