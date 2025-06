Ricostruzione post alluvione sopralluoghi sulle strade provinciali | Lavori a pieno ritmo

Dopo le devastanti alluvioni, la provincia si rimbocca le maniche: sopralluoghi e lavori a pieno ritmo per ripristinare la viabilità e ridare speranza alla comunità. La presidente Valentina Palli, il sindaco Maurizio Nati e il consigliere Luca Della Godenza sono impegnati in prima linea per garantire sicurezza e ripresa. Un impegno concreto che segna un passo deciso verso il ritorno alla normalità, perché insieme si può ricostruire meglio di prima.

La presidente della Provincia Valentina Palli, insieme al sindaco di Casola Valsenio Maurizio Nati e al consigliere provinciale delegato a Strade e Mobilità Luca Della Godenza, ha effettuato alcuni sopralluoghi nella zona della vallata del Senio, visitando tre cantieri in corso a Casola Valsenio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Sopralluoghi della presidente della Provincia Valentina Palli nei cantieri stradali di Casola Valsenio per gli interventi post alluvione foto - Proseguono i lavori di messa in sicurezza della viabilità provinciale nei territori colpiti dall’alluvione del maggio 2023. Segnala ravennanotizie.it

