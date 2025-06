Ricorso granata per il ripescaggio in B | c' è la data dell' udienza al Tar

Il destino della Salernitana si gioca il 8 luglio al Tar del Lazio, quando la Prima Sezione-Ter, presieduta dal giudice Francavilla, deciderà sul ricorso per il ripescaggio in Serie B. Dopo la richiesta di invalidare gli atti del Collegio di Garanzia del Coni, la squadra granata spera di ottenere giustizia e tornare in campo più forte che mai. La vicenda tiene con il fiato sospeso tifosi e appassionati, pronti a scoprire il futuro della loro amata squadra.

C'è la data dell'udienza al Tar del Lazio per il ripescaggio della Salernitana in Serie B. La Prima Sezione-Ter, giudice Francavilla, si pronuncerà l'8 luglio sulla richiesta della Salernitana di invalidare gli atti del Collegio di Garanzia del Coni - lo scorso 10 giugno aveva dichiarato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

