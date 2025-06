Ricorsi costanti in città avverte Barba Avs - Radici in Comune | Subito al voto per liberarsi di questa opacità

A Pescara, la nebbia non è solo atmosferica, ma anche politica. Simona Barba di Avs – Radici in Comune sottolinea come ricorsi costanti avvolgano le elezioni, richiedendo un intervento immediato per fare luce sulla situazione. La sentenza del Tar, infatti, si concentra sulla correttezza delle procedure, lasciando al voto il compito di chiarire il futuro della città. È ora di liberarsi da questa opacità e guardare avanti con chiarezza.

“A Pescara si convive con la nebbia”. Simona Barba (Avs – Radici in Comune), consigliera comunale, in riferimento alla sentenza del Tar sulle elezioni dell’8 e del 9 giugno 2024, ribadisce il ruolo della giustizia amministrativa, che non entra nel merito della scelta, ma giudica la correttezza. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Barba (Avs Radici in Comune): "Con la bandiera blu vietare rafia sintetica e di plastica per ombrelloni e palme" - La consigliera comunale Simona Bara ha presentato una mozione per vietare l'uso di rafia sintetica e plastica per ombrelloni e palme a Pescara, in linea con la riconferma della bandiera blu.

Ricorso al Tar per demolire l'ex agenzia Carinci, Barba (Avs-Radici in Comune): “La maggioranza della contraddizione”; Rigenerazione urbana, Barba (Avs-Radici in Comune): Decementificazione in centro e premialità in periferia; La consigliera Barba sul caos urbanistico: Nessuno ascolta i cittadini danneggiati.

Barba (Avs Radici in Comune) sulle rafie sintetiche: "In città sono aumentati gli stabilimenti che le utilizzano" - La consigliera comunale Simona Barba ha illustrato i dettagli del lavoro della commissione comunale ambiente che si è riunita il 23 giugno anche in merito alla sua proposta di vietare le rafie sinteti ... Secondo ilpescara.it

Barba (Avs-Radici in Comune) sull'hotel di De Cecco: "Amministrazione comunale facilitatrice dell'iniziativa privata" - Radici in Comune critica il progetto: "Se una amministrazione comunale diventa una semplice facilitatrice dell'iniziativa privata, quale diventa il disegno ... Da ilpescara.it