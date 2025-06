Riconoscimento all’eccellenza dottorato honoris causa alla prof Misiano | la proposta di Unical

L'Università della Calabria premia l'eccellenza: il Senato accademico ha deciso di conferire alla professoressa Angela Misiano il prestigioso titolo di dottore di ricerca honoris causa, riconoscendo il suo contributo straordinario nel campo della fisica. Un tributo meritatissimo che testimonia la sua passione e competenza, ispirando nuove generazioni di studiosi. La sua carriera rappresenta un esempio di eccellenza accademica e innovazione, rafforzando il ruolo dell'ateneo come centro di ricerca di rilievo internazionale.

Il Senato accademico dell’Università della Calabria ha deliberato il conferimento del titolo di dottore di ricerca honoris causa alla professoressa Angela Misiano, su proposta del dipartimento di fisica e del collegio di dottorato in scienze e tecnologie fisiche, chimiche e dei materiali. La. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

