Rick Hurst morto lo storico interprete di Hazzard in tv

Un triste addio al mondo dello spettacolo: Rick Hurst, celebre per il suo ruolo di Cletus Hogg in "Hazzard", ci lascia all’età di 79 anni. La sua presenza nel panorama televisivo, con apparizioni anche in "Happy Days" e "La famiglia Partridge", ha attraversato decenni, lasciando un segno indelebile. La sua scomparsa improvvisa rappresenta una perdita significativa per i fan e per l’arte della recitazione. Ricordiamo con affetto il suo contributo unico e il suo talento senza tempo.

L'attore, specializzato principalmente nel settore televisivo, era apparso anche nella serie di successo Happy Days e La famiglia Partridge Rick Hurst, attore noto principalmente per aver interpretato il vice-sceriffo Cletus Hogg in Hazzard, è morto all'età di 79 anni. Secondo quanto riportato dalla moglie dell'attore, Candace Kaniecki, Hurst è morto inaspettatamente giovedì a Los Angeles. Le cause del decesso non sono state rese note al momento. Il co-protagonista di Hurst, Ben Jones, che interpretava Cooter Davenport nella sit-com andata in onda sulla CBS dal 1979 al 1985, ha annunciato la sua morte su Facebook dopo che Hurst doveva apparire al Cooter's Place di Pigeon Forge, nel Tennessee, il mese prossimo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Rick Hurst, morto lo storico interprete di Hazzard in tv

In questa notizia si parla di: hurst - morto - rick - hazzard

È morto Rick Hurst, fu Cletus Hogg nella serie Hazzard - Con grande tristezza, il mondo dello spettacolo perde Rick Hurst, celebre attore noto per aver dato vita al memorabile Cletus Hogg nella serie degli anni '80 "Hazzard".

Rick Hurst, l'attore noto per aver interpretato il vice Cletus Hogg in Hazzard , è morto giovedì a Los Angeles. Aveva 79 anni. #RIP Vai su Facebook

È morto a 79 anni Rick Hurst, noto per aver vestito i panni del vice sceriffo Cletus Hogg nella serie Anni 80 #Hazzard sui cugini Bo e Luke Duke Vai su X

Rick Hurst, morto lo storico interprete di Hazzard in tv; Morto l’attore Rick Hurst, il vice sceriffo della serie tv ‘Hazzard’; Morto Rick Hurst, il vicesceriffo Cletus di Hazzard.

È morto Rick Hurst, il vice sceriffo Cletus di Hazzard: aveva 79 anni - L’attore statunitense Rick Hurst, noto al grande pubblico per aver interpretato il vice sceriffo Cletus Hogg nella serie cult The Dukes of Hazzard ... Segnala ciakmagazine.it

Morto l’attore Rick Hurst, il vice sceriffo della serie tv ‘Hazzard’ - Nella sua carriera ha preso parte a numerose serie come ‘La casa nella prateria’ e ‘La signora in giallo’, ma anche come ‘The Karate Kid Part III’ e ‘Fiori d’acciaio’ ... Secondo msn.com