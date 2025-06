Riciputi guida Confindustria Romagna

Mario Riciputi, 74 anni, è stato ufficialmente incoronato presidente di Confindustria Romagna per il quadriennio 2025-2029, durante l’assemblea al Grand Hotel di Castrocaro Terme. Un momento di grande orgoglio e responsabilità per il cesenate, che guida con entusiasmo questa importante realtà associativa. Con un team di otto vicepresidenti specializzati in vari settori, Riciputi si appresta a scrivere un nuovo capitolo di sviluppo e innovazione per la regione.

CASTROCARO TERME (Forlì-Cesena) Incoronato presidente di Confindustria Romagna per il quadriennio 2025-2029 il cesenate Mario Riciputi, 74 anni. L'assemblea generale degli associati al Grand Hotel di Castrocaro Terme lo ha votato formalizzando la designazione fatta dal consiglio generale un mese fa. Eletti otto vicepresidenti con deleghe: Andrea Albani (Territorio riminese, attrattività territoriale e turismo), Pierluigi Alessandri (Internazionalizzazione), Giacomo Fabbri (Energia), Maurizio Minghelli (Tecnologia e innovazione), Antonio Serena Monghini (Territorio ravennate e relazioni industriali), Davide Stefanelli (Territorio forlivese-cesenate, transizione digitale e intelligenza artificiale), Andrea Tomasino (Ambiente, sicurezza ed economia circolare), Alessia Valducci (imprenditoria femminile).

