Ricercato per criminalità organizzata | preso

Nella giornata di ieri, durante un normale controllo, i carabinieri hanno fatto una scoperta sorprendente: uno dei collaboratori di un’attività locale, ricercato per criminalità organizzata, era presente sul posto. Immediato l’intervento, che ha portato all’arresto e al trasferimento in carcere presso via Saffi. Un episodio che dimostra ancora una volta come la legge non ammetta eccezioni, rafforzando il senso di sicurezza nella comunità.

I carabinieri erano arrivati per un controllo e nel corso degli accertamenti hanno poi scoperto qualcosa che non si aspettavano: uno dei collaboratori dell'attività non doveva stare lì, ma in carcere. E questo è accaduto quindi subito dopo, perché i militari lo hanno accompagnato in via Saffi. Tutto si è svolto nella giornata di ieri quando i militari si sono presentati in una struttura della provincia per alcuni accertamenti e nel compierli hanno verificato anche l'identità delle persone che si trovavano in quel momento a lavoro. Una di queste, un uomo di nazionalità extracomunitaria di 50 anni, ha fornito il nome che poi è risultato tutt'altro che sconosciuto alle Forze dell'ordine.

