Ricerca Aur il mercato del lavoro umbro punta sulle donne | più assunzioni più responsabilità Tutti i dati

Il mercato del lavoro umbro sta attraversando una fase di profonda trasformazione, con una crescente attenzione alle donne come pilastro fondamentale del cambiamento. Più assunzioni, più responsabilità e nuove opportunità stanno emergendo, puntando a colmare le falle create dall'invecchiamento della popolazione. Un'occasione unica per valorizzare il talento femminile e costruire un futuro più equilibrato e sostenibile. Scopri i dati e le prospettive di questa rivoluzione.

Il mercato del lavoro sta vivendo un momento molto particolare: si sta trasformando per andare a chiudere delle falle - e siamo solo all'inizio - causate dall'invecchiamento progressivo della popolazione che vede crescere la fascia di età pensionistica rispetto a quelle destinate alla produzione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Progetto Caritas-Acli: affrontare fragilità mercato lavoro e costruire percorsi di speranza

