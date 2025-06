Riccardo III il potere a pezzi | i racconti dei trovatori da vivere in cantina

Riccardo III, il potere a pezzi, i racconti dei trovatori da vivere in cantina. I racconti di Sepillo da Ypsigro, il progetto originale della compagnia teatrale “I Trovatori”, ispirato alle giullarate medievali, offre un’esperienza unica e coinvolgente. Ideato da Giuseppe Vignieri e accompagnato dalla musica di Giuseppe Aiosi, questo ciclo di appuntamenti omaggia la tradizione orale e trasporta gli spettatori in un viaggio nel cuore della storia e della poesia medievale. Non perdere l’occasione di vivere un’arte antica in modo innovativo.

Ecco i prossimi appuntamenti della compagnia I Trovatori con I Racconti di Sepillo da Ypsigro; I Racconti di Sepillo da Ypsigro: va in scena lo spettacolo del palermitano Giuseppe Vignieri; Al Teatrabile di L’Aquila in scena “Riccardo III – Il potere a pezzi”.

