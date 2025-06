Riccardo ha ucciso mamma papà e fratellino | chiesti 20 anni La difesa | È incapace di intendere e di volere

È il giorno della verità per Riccardo C., il giovane che ha sconvolto Paderno Dugnano con la sua tragica follia. Dopo aver confessato un massacro orrendo, chiedendo 20 anni di carcere e sostenendo l’incapacità di intendere e di volere, il suo destino si sta per decidere. La sentenza rappresenta un momento cruciale in questa drammatica vicenda, che ha sconvolto tutta la comunità e acceso il dibattito sulla tutela dei minori in situazioni estreme.

È il giorno della sentenza per Riccardo C., reo confesso della strage della propria famiglia a Paderno Dugnano (Milano). Il ragazzo, all'epoca ancora 17enne, ha massacrato padre, madre e fratellino con più di 100 coltellate nella notte tra il 31 agosto e il 1° settembre 2024. La Procura per i. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: riccardo - fratellino - ucciso - mamma

Strage familiare di Paderno Dugnano, chiesti 20 anni per Riccardo Chiarioni: uccise a coltellate padre, madre e fratellino - Una tragedia sconvolgente scuote Paderno Dugnano: la Procura per i minori di Milano ha chiesto 20 anni di carcere per Riccardo Chiarioni, il ragazzo di 17 anni che ha compiuto un dramma familiare, uccidendo con 108 coltellate i suoi genitori e il fratellino di 12 anni.

“A volte avevo pensato per scherzo di farlo, oggi l’ho fatto veramente” Filippo Manni, 21enne di Racale, in Salento, ha confessato di aver ucciso la madre con un’ascia. Pare che la mamma lo abbia rimproverato di essere entrato in casa senza salutare Vai su Facebook

Strage familiare di Paderno Dugnano, chiesti 20 anni per Riccardo Chiarioni: uccise a coltellate padre, madre e fratellino; Riccardo Chiaroni era parzialmente incapace di intendere quando ha sterminato la famiglia; Riccardo Chiarioni, il 18enne che uccise madre, padre e fratellino a Paderno «era parzialmente incapace di int.

Strage familiare di Paderno Dugnano, chiesti 20 anni per Riccardo Chiarioni: uccise a coltellate padre, madre e fratellino - La Procura per i minori di Milano: le aggravanti devono prevalere sul vizio parziale di mente, accertato da una perizia. Da msn.com

A 17 anni uccide i genitori e il fratellino con 108 coltellate: chiesti 20 anni per l’autore della Strage di Paderno - , il 17enne accusato di triplice omicidio pluriaggravato per aver ucciso con 108 coltellate ... Scrive fanpage.it