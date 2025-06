Ribassi sui carburanti benzina al self service a 1,752 euro

Le ultime novità sui prezzi dei carburanti regalano un sorriso ai guidatori: sconto di 1,75 euro al litro alla pompa per la benzina self service, mentre i listini si assestano finalmente sotto le medie nazionali. Con segnali di ribasso che si fanno strada tra le quotazioni dei prodotti raffinati e i grandi marchi, il settore sembra avviato verso una fase più favorevole. Ecco cosa aspettarsi nelle prossime settimane.

Poco mosse le quotazioni dei prodotti raffinati; nuovi segnali di ribasso sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi; si affaccia finalmente il segno meno anche sulle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa (almeno per quanto riguardala benzina). Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha ridotto di due centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina e di tre centesimi quelli del gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all' Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,752 eurolitro (-1 millesimo, compagnie 1,758, pompe bianche 1,739), diesel self service a 1,684 eurolitro (invariato, compagnie 1,688, pompe bianche 1,675). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ribassi sui carburanti, benzina al self service a 1,752 euro

