Ribaltone Raspadori il Napoli ha deciso il suo futuro | Conte non torna più indietro

Il calcio italiano si anima di colpi di scena: il Napoli ha deciso il futuro di Giacomo Raspadori, con Antonio Conte che si è immerso in prima persona nella trattativa. La società azzurra, determinata a rinforzare la rosa e affrontare al meglio le competizioni, non fa passi indietro. Una strategia ambiziosa che potrebbe rivoluzionare gli equilibri di questa sessione di mercato. E ora, il destino di Raspadori si svela in una mossa decisiva...

Il Napoli ha preso una decisione in merito al futuro di Giacomo Raspadori: si è attivato mister Antonio Conte in prima persona Il Napoli è attivissimo in questa sessione di calciomercato estiva. Il d.s. Giovanni Manna è al lavoro per far si che la squadra allenata da mister Antonio Conte possa essere protagonista in tutte le competizioni. Gli azzurri vogliono rinforzare la rosa con innesti di spessore, e al tempo stesso cedere gli esuberi che nel corso della passata stagione non hanno trovato grande spazio. Nelle ultime settimane, il futuro di Giacomo Raspadori al Napoli è stato messo in dubbio, nonostante il ruolo chiave avuto nella vittoria dello scudetto della passata stagione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it