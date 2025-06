Ribaltone Jonathan David l’affare ora è in chiusura | i tifosi ora sognano

Il mercato estivo 2025 si infiamma con il grande ribaltone di Jonathan David. Dopo settimane di trattative, il sogno di molte big italiane come Napoli e Juventus sta per avverarsi: il calciatore, ormai a un passo dall’essere svincolato, ha fatto impazzire i tifosi, sognando un suo approdo in una delle squadre più ambiziose. Ora tutto è nelle mani del destino: la finestra di mercato sta per chiudersi e la scena è pronta a cambiare.

Jonathan David è uno dei giocatori più seguiti di questo calciomercato estivo, con tante big anche italiane sulle sue tracce, come Napoli e Juve. Le ultime novità raccontano però una situazione del tutto ribaltata. Tutti lo cercano, e tra pochi giorni sarà ufficialmente senza contratto. Jonathan David è senza dubbio uno dei nomi più caldi del calciomercato dell’estate 2025: il 25enne canadese è considerato da anni uno dei migliori centravanti in Europa. Lo confermano i numeri delle sue passate stagioni al Lille, l’ultima delle quali con 25 gol e 12 assist. Ma ha deciso che non rinnoverà con il club francese, liberandosi per la firma col migliore offerente. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Ribaltone Jonathan David, l’affare ora è in chiusura: i tifosi ora sognano

