Riarmo Ue Fratoianni Avs | niente tagli per italiani? Meloni mente

In un clima di tensioni e promesse spesso vuote, Nicola Fratoianni smaschera le contraddizioni di Meloni, evidenziando come le sue dichiarazioni sugli investimenti e il patriottismo nascondano realtà ben diverse. La politica, infatti, richiede chiarezza e coerenza: è ora di fare luce sulle vere priorità dell’Italia e dei suoi cittadini. Continua a leggere per scoprire come si sviluppa questa analisi critica.

Roma, 27 giu. (askanews) - "Giorgia Meloni, quella del patriottismo ad ogni piè sospinto spiega agli italiani e alle italiane che non ci saranno tagli, che investire in armi non creerà alcun problema: è una bugia". Lo afferma in un video pubblicato sui social network Nicola Fratoianni di Avs. Fratoianni cita l'esempio di "un capo di governo che non ha bisogno di definirsi patriota, ma che gli interessi del suo Paese in realtà li fa fino in fondo e a schiena diritta: Sanchez. La Spagna quindi non spenderà il 5% del Pil in armi'. Invece, continua, l'Italia ha una "capa di governo, la nostra Giorgia Meloni, che le parole patriota, patriottismo ed interesse nazionale ce l'ha sempre sulla punta della lingua, ma quando si tratta di fare le scelte e quelle vere l'interesse dei suoi cittadini e delle suoi cittadini non lo fa per niente, fa quello invece invece di altri Paesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Riarmo Ue, Fratoianni (Avs): niente tagli per italiani? Meloni mente

In questa notizia si parla di: fratoianni - tagli - italiani - meloni

Conte: "Debiti e tagli le conseguenze". Fratoianni: "Meno sanità e istruzione, più guerra" Vai su Facebook

Riarmo Ue, Fratoianni (Avs): niente tagli per italiani? Meloni mente; Aumento delle spese militari, per l'opposizione è una follia; Otto e mezzo, Scanzi sulle spese militari: Piano scellerato, ecco la mia speranza | .it.

Riarmo Ue, Fratoianni (Avs): niente tagli per italiani? Meloni mente - (askanews) – “Giorgia Meloni, quella del patriottismo ad ogni piè sospinto spiega agli italiani e alle italiane che non ci saranno tagli, che investire in armi non creerà alcun problema: ... Secondo askanews.it

Fratoianni contro Meloni: “Con le spese militari al 5% del Pil condanna a morte per l’Italia” - Il leader di Alleanza Verdi Sinistra attacca la premier dopo l’ok all’aumento degli investimenti nella difesa: “Sessanta miliardi l’anno per le armi, quando con un sesto si potrebbe rifinanziare scuol ... Segnala globalist.it