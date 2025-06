Riapre l' ufficio postale Polis di San Paolo di Civitate

Siamo felici di annunciare la riapertura dell'ufficio postale Polis di San Paolo di Civitate, un importante punto di riferimento per la comunità locale. Dopo i lavori di ristrutturazione, il nuovo spazio offrirà servizi ancora più efficienti e confortevoli, rendendo ogni visita un’esperienza positiva. Riapre domani, 28 giugno, pronto ad accogliere i cittadini dal lunedì al sabato: un’occasione da non perdere per riscoprire un servizio rinnovato e migliore che attende solo di essere scoperto.

Riapre domani 28 giugno al pubblico, secondo la tipologia “Polis”, l’ufficio postale di San Paolo di Civitate, in Via Silvio Pellico, a disposizione dei cittadini dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35. Sono terminati, infatti, i lavori di ristrutturazione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: riapre - ufficio - postale - polis

