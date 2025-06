Riapre l' ufficio postale di Terranuova Bracciolini

Siete pronti a tornare a usufruire di un servizio ancora più efficiente e accogliente? Poste Italiane annuncia con entusiasmo la riapertura dell’ufficio postale di Terranuova Bracciolini, in viale Europa 45, dopo i lavori di ristrutturazione. Questa nuova sede, conforme alla tipologia “Polis”, promette di offrire un'esperienza migliorata e servizi all’avanguardia. Restate con noi, perché presto saranno operativi tutti i servizi innovativi pensati per voi.

Poste italiane informa che ha riaperto oggi venerdì 27 giugno, secondo la tipologia “Polis” l’ufficio postale di Terranuova Bracciolini, viale Europa, 45. Sono terminati, infatti, i lavori di ristrutturazione della sede finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

