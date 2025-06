Riapre il Tunnel del Tenda Italia e Francia più vicine Salvini | Fondamentale per cittadini lavoro e turismo

Il tanto atteso ritorno alla normalità è vicino: il Tunnel del Tenda tra Italia e Francia riapre finalmente, aprendo nuove opportunità per cittadini, lavoratori e turisti. L’AD di Anas, Claudio Gemme, annuncia con entusiasmo l’apertura ufficiale prevista per sabato 28 giugno, dalle 12 alle 21. Questa importante riapertura rappresenta un passo avanti decisivo per rafforzare i legami tra le due nazioni e rilanciare il turismo e l’economia locale.

L'ad di Anas Claudio Gemme dà l'annuncio: "Il nuovo Tunnel di Tenda apre sabato 28 giugno alle 12 e fino alle 21".

Il Tunnel del Tenda riapre finalmente dopo cinque lunghi anni di attesa, ripristinando il collegamento tra il Cuneese e la Francia.

