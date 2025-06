Riapre il lido comunale Marina di Bagnoli

Il lido comunale di Bagnoli riapre domani, portando nuova vita a questa splendida spiaggia. Dotato di ombrelloni, sdraio e sedie donate dal regista Paolo Sorrentino, offre anche servizi moderni come docce, pergole e un’area rinfrescata con nebulizzatori. Perfetto per il relax e lo sport, il lido è pronto ad accogliere tutti gli amanti del mare e dello svago, continuando a rappresentare un punto di riferimento per la comunità e i visitatori.

Tempo di lettura: 2 minuti Riapre domani – sabato 28 giugno – il lido comunale di Bagnoli, attrezzato con ombrelloni e sdraio e con le sedie donate l’anno scorso dal regista Paolo Sorrentino, oltre che con docce, servizi igienici, pergole e un’area rinfrescata con nebulizzatori ad acqua. La struttura, destinata all’elioterapia, è dotata anche di attrezzature sportive per beach volley, beach bocce e beach rugby, che sono state donate nel 2023 dall’associazione Giffas. Il lido è aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 18:00. La gestione è affidata al Servizio Tutela mare. Quest’anno l’accesso, come sempre libero e gratuito, per motivi di lavori in corso nel condominio adiacente, avverrà attraverso i limitrofi lidi Fortuna e Arenile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Riapre il lido comunale “Marina di Bagnoli”

