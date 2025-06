Retroscena Nunez Slot blocca tutto | salta il doppio affare fra Napoli e Liverpool

un retroscena sorprendente che svela come Slot abbia bloccato lo scambio tra Napoli e Liverpool, impedendo di fatto il salto al doppio affare con Darwin Nunez. La trattativa si fa ancora più intricata, mentre il Napoli mantiene alta la tensione con il piano B, Lorenzo Lucca, pronto a sorprendere i tifosi. Emerge così un nuovo capitolo nel calciomercato, che potrebbe cambiare le sorti della prossima stagione.

Slot blocca lo scambio per arrivare a Darwin Nunez: il retroscena di mercato è incredibile sulla trattativa col Napoli. Il Napoli non si accontenta di De Bruyne e continua a inseguire un altro colpo da sogno come Darwin Nunez. La trattativa per l’uruguagio è sicuramente complicata a causa delle altissime richieste del Liverpool e per questo il Napoli si è cautelato con il piano B che porta a Lorenzo Lucca. Emerge però un’ulteriore retroscena: è saltata infatti una prima via per trovare la quadra sull’affare. Nunez-Osimhen, Slot fa saltare lo scambio. Secondo quanto riportato da “ Il Mattino “, Liverpool e Napoli avrebbero infatti valutato nelle scorse settimane uno scambio fra Nunez e Osimhen, ma è subito saltato tutto a cuasa del “no” dell’allenatore dei Reds Arne Slot. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it