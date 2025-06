Retrocessione granata in C parla mister Marino | Non ci dormo la notte mi sento preso in giro

L'allenatore della Salernitana, Pasquale Marino, si lascia andare a dure critiche dopo la retrocessione in Serie C, rivelando un clima di frustrazione e delusione. "L'arbitraggio di Doveri è stato penalizzante", afferma, sottolineando come il sentimento di ingiustizia abbia quasi portato i giocatori a voler abbandonare il campo. Una condizione difficile da accettare, che mette in discussione il futuro e la dignità del club.

"L'arbitraggio di Doveri è stato penalizzante. Contro la Sampdoria si è giocato al calcio per trenta minuti, poi nello spogliatoio, per rabbia e per mandare un segnale forte, qualche giocatore aveva anche pensato di non scendere più in campo". Pasquale Marino, allenatore della Salernitana. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Dopo 180' di tensione all'Arechi l'epilogo di una stagione infinita: i blucerchiati di Evani conquistano la permanenza in cadetteria imponendosi nel doppio confronto contro i granata. Notte fonda per la squadra di Marino che incassa la seconda retrocessione c

Retrocessione granata in C, parla mister Marino: "Non ci dormo la notte, mi sento preso in giro" - Le sviste arbitrali, la notte di follia all'Arechi, la separazione imminente con la Salernitana, il rapporto con il patron Iervolino e il ds Valentini, il digiuno degli attaccanti, il balletto sui pla ...

