Retegui Juventus resiste la candidatura del bomber dell’Atalanta per l’attacco del futuro? C’è una novità | scenari stravolti

Il mercato della Juventus si infiamma con una novità sorprendente: la candidatura di Retegui, il bomber dell’Atalanta, per il ruolo di nuovo attaccante bianconero. Con scenari rivoluzionati e strategie in evoluzione, i dirigenti juventini resistono alle voci di un possibile colpo a sorpresa. La corsa al centravanti più promettente del momento tiene banco, mentre il futuro dell’attacco si disegna tra conferme e nuove opportunità. La lotta per il numero 9 è appena iniziata.

Retegui Juventus, resiste la candidatura del bomber dell’Atalanta? La novità sul possibile numero 9 dei bianconeri. Il mercato Juve continua a muoversi con decisione sul fronte offensivo. L’obiettivo della dirigenza è quello di consegnare quanto prima a Tudor un nuovo centravanti. Il nome in cima alla lista resta quello di Jonathan David, ma non è l’unico profilo sotto osservazione. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, va tenuta in seria considerazione anche la pista che porta a Mateo Retegui, bomber dell’ Atalanta e capocannoniere dell’ultima stagione di Serie A. Un nome ancora da monitorare anche se nelle ultime settimane sembrava essere sempre più defilato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Retegui Juventus, resiste la candidatura del bomber dell’Atalanta per l’attacco del futuro? C’è una novità: scenari stravolti

