Resinovich le ultime rivelazioni di Sterpin | C' è un mandante e un esecutore Il movente? Visintin senza Lilly non poteva permettersi quella vita Stasera il caso a Quarto Grado

Stasera, su Rete 4 alle 21.25, si riaccende il caso Resinovich con nuove rivelazioni sconvolgenti di Sterpin c 232: un mandante e un esecutore, e il movente legato a Visintin. Senza Lilly, quella vita sembrava irraggiungibile. Un'indagine che svela aspetti inaspettati e apre nuovi scenari, mantenendo alta la suspense. Non perdete "Quarto Grado", dove ogni dettaglio può cambiare tutto.

Stasera in tv, come ogni venerdì, torna l'appuntamento con "Quarto Grado", il programma di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero in onda su Rete 4 a partire dalle 21.25. Al centro. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it