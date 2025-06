Resident Evil Requiem era inizialmente un multiplayer open world con Leon protagonista svela Capcom

Capcom ha recentemente rivelato un sorprendente retroscena su Resident Evil Requiem, il nono capitolo della saga horror. In un nuovo video-diario post Summer Showcase, lo studio giapponese ha confermato che il progetto era stato inizialmente concepito come un'esperienza multiplayer open world con Leon protagonista, una svolta radicale rispetto alla tradizionale formula della serie. A lungo si era vociferato su questa trasformazione, e ora scopriamo come le scelte creative si siano evolute fino all’attuale versione del gioco.

Capcom ha svelato proprio in queste ore un retroscena per certi versi sorprendente su Resident Evil Requiem, il nono capitolo della celebre saga horror. Attraverso un nuovo video-diario pubblicato dopo il Summer Showcase, lo studio giapponese ha confermato che il gioco era inizialmente concepito come un’esperienza multiplayer open world, una scelta radicale rispetto alla formula classica che ha reso celebre la serie. A lungo si era vociferato su questa svolta, e oggi arriva la conferma: RE9 avrebbe dovuto essere un titolo online cooperativo, con un’ambientazione nebulosa e vasta, ispirata a un’isola tropicale modellata su Singapore. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Resident Evil Requiem era inizialmente un multiplayer open world con Leon protagonista, svela Capcom

In questa notizia si parla di: resident - evil - requiem - inizialmente

Resident Evil 4 ha influenzato Uncharted, Gears of War ed altri giochi, secondo un ex-Naughty Dog - Resident Evil 4, lanciato oltre vent’anni fa, ha segnato profondamente il settore videoludico, influenzando titoli come Uncharted e Gears of War.

Il trailer di Resident Evil Requiem ha presentato il personaggio di Grace e riportato la serie a Raccoon City, ma ci sono ancora delle cose da chiarire. https://www.everyeye.it/notizie/resident-evil-9-requiem-3-cose-non-sappiamo-805771.html?utm_medium= Vai su Facebook

Resident Evil Requiem inizialmente era un gioco online, ma Capcom ha capito che non è quello che vogliono i fan; Resident Evil Requiem: abbiamo una marea di dettagli e retroscena da raccontarvi; Resident Evil Requiem doveva essere un multiplayer open world conferma Capcom, forse con Leon protagonista.

Resident Evil Requiem inizialmente era un gioco online, ma Capcom ha capito che non è quello che vogliono i fan - Resident Evil 9 inizialmente era stato pensato da Capcom come un gioco online o con struttura open- Come scrive msn.com

Resident Evil Requiem doveva essere un multiplayer open world conferma Capcom, forse con Leon protagonista - Capcom ha di fatto confermato alcuni rumor emersi prima della presentazione di Resident Evil Requiem, riferendo che il nono capitolo doveva essere un multiplayer open world. Riporta msn.com