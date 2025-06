Replica La Promessa in streaming puntata 27 giugno 2025 | Video Mediaset

Non perdere l’appuntamento con la soap spagnola La Promessa, in onda oggi, venerdì 27 giugno 2025. Scopri cosa accade a Martina e alla sua famiglia, tra minacce, emozioni e momenti di gioia condivisa. Se ti sei perso qualche episodio o vuoi rivivere i momenti salienti, il video Mediaset in streaming ti permette di rivedere tutte le puntate gratuitamente, direttamente da casa tua. Continua a seguire le avventure di questa coinvolgente soap!

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 27 giugno 2025 – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odiernaMartina è stata minacciata dal Conte e ne parla con la madre; in cucina un bel brindisi porta allegria. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Rete 4 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Replica La Promessa in streaming puntata 27 giugno 2025 | Video Mediaset

