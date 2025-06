Rensch e Salah?Eddine | ora il futuro passa da Trigoria

difficilmente alle nuove sfide, mentre Salah-Eddine ha faticato a trovare spazio tra le fila giallorosse. Ora, con il futuro che si apre in un contesto tutto da riscrivere, per Rensch e Salaheddine è il momento di dimostrare il proprio valore e di lasciare un'impronta decisiva nella loro carriera. La strada è ancora lunga, ma le opportunità sono davanti a loro, pronte a essere afferrate.

Il cammino dell' Olanda Under 21 agli Europei si è fermato in semifinale. Delusione per i giovani della Roma, Devyne Rensch e Anass Salah-Eddine, che avevano dato un buon contributo durante la fase a gironi, ma non sono riusciti a incidere nella fase decisiva. Ora, per i due esterni, inizia una fase cruciale. Alle spalle hanno un semestre vissuto ai margini nella Capitale: Rensch ha collezionato qualche presenza sotto Ranieri, adattandosi anche al ruolo di esterno a tutta fascia, mentre Salah-Eddine, frenato dalla concorrenza di Angeliño, è rimasto confinato tra panchina e allenamenti. Il nuovo tecnico Gian Piero Gasperini, però, rappresenta un'occasione importante: i primi giorni del ritiro a Trigoria saranno fondamentali per capire se i due potranno entrare nel progetto o se il futuro li porterĂ altrove.

Devyne Rensch si conferma un talento promettente e orgoglioso di indossare la maglia della Roma. Dopo appena pochi mesi, con 18 presenze, il giovane olandese di classe 2003 ha già lasciato il segno, conquistando anche l'apprezzamento di Ranieri.

