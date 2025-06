Rende Angela Misiano verso il dottorato honoris causa | l’Unical premia una vita dedicata alla scienza e alla divulgazione

L'Università della Calabria rende omaggio a una vita dedicata alla scienza e alla divulgazione conferendo alla professoressa Angela Misiano il titolo di Dottore di Ricerca honoris causa. Un riconoscimento prestigioso, frutto dell’impegno e della passione che hanno arricchito il panorama scientifico nazionale. La cerimonia segna un momento di grande valore, sottolineando l’importanza della ricerca e della divulgazione come strumenti di progresso e conoscenza condivisa. Un traguardo che celebra il suo eccezionale contributo al sapere.

Il Senato accademico dell'Università della Calabria ha deliberato il conferimento del titolo di Dottore di ricerca honoris causa alla professoressa Angela Misiano, su proposta del Dipartimento di Fisica e del Collegio di dottorato in Scienze e tecnologie fisiche, chimiche e dei materiali. La proposta è ora all'esame del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), che dovrà dare il via libera definitivo. Un riconoscimento prestigioso che intende premiare una figura simbolo della divulgazione scientifica e della formazione, capace di coniugare rigore accademico, passione educativa e impegno sul territorio.

