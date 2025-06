Renault il museo a prova di futuro 125 anni di arte e storia motoristica – FOTO

Preparati a un viaggio nel tempo e nell'innovazione con il nuovo Museo Renault di Flins, che aprirà nel 2027 a soli 40 km da Parigi. Un luogo che celebra 125 anni di passione, arte e storia motoristica, pronto a sorprendere appassionati e visitatori di ogni età. Sarà un punto di riferimento unico, dove il passato si fonde con il futuro. Il grande debutto sta per arrivare—e tu non vorrai perderlo!

Il museo Renault, aprirà a Flins, 40 chilometri da Parigi, nel 2027. Un nuovo polo che riunirà per la prima volta al pubblico l'intero patrimonio industriale, culturale e artistico del marchio. Un progetto inedito per ampiezza e visione: oltre 11.500 mq dedicati non solo a vetture storiche, ma anche ad archivi, opere d'arte, esperienze immersive e laboratori creativi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it