Registrare un professore a lezione e postarlo online, rischio una denuncia?.

Fino a qualche anno fa ciò che accadeva in classe restava tra le mura della scuola. Oggi basta un telefono per registrare una lezione e renderla accessibile a chiunque, in pochi istanti, con una semplice pubblicazione online. Registrare un professore, magari per rivedere la spiegazione o per far circolare online una “gaffe”, può sembrare un gesto innocuo o addirittura divertente. Ma la legge cosa prevede in questi casi? Gli interrogativi sono tutt’altro che scontati: è lecito registrare un professore senza il suo consenso? E cosa si rischia se quella registrazione finisce su internet? La risposta non è semplice, perché la legge – tra tutela della privacy, diritto all’immagine e responsabilità civili e penali – impone regole che spesso sono ignorate o sottovalutate, sia dagli studenti sia dagli adulti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it