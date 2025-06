Regione Piemonte approvata la legge di riordino

La regione Piemonte ha dato un importante passo avanti con l'approvazione della nuova legge di riordino, un risultato frutto di un lungo percorso e di dibattiti approfonditi. La legge, che riguarda temi chiave per il futuro regionale, mira a semplificare e migliorare l’efficienza della pubblica amministrazione, garantendo servizi più efficaci ai cittadini. È un capitolo decisivo verso una governance più moderna e reattiva, aprendo nuove prospettive di sviluppo e innovazione per il territorio.

È stata approvata nel pomeriggio di ieri, giovedì 26 giugno, dal Consiglio regionale, dopo un lungo iter, la legge di riordino (ddl 73) che aveva come relatore l'assessore ai Rapporti con il Consiglio Gian Luca Vignale. Molte le tematiche fondamentali trattate dalla nuova legge. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

