Regionali De Luca scrive a Fedriga | Valuti bene il rinvio delle elezioni

In un momento cruciale per il nostro Paese, Vincenzo De Luca scrive a Fedriga evidenziando l’importanza di valutare attentamente il rinvio delle prossime elezioni regionali. La lettera sottolinea come interventi strategici potrebbero rischiare di fermarsi, mettendo a rischio il progresso delle regioni coinvolte. È un invito a riflettere con attenzione, affinché decisioni condivise possano favorire stabilità e sviluppo, senza compromettere il lavoro avviato.

Una lettera con la quale il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca segnala al collega Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, alcuni interventi “di assoluto valore strategico” che rischiano di bloccarsi a causa dell’imminente scadenza elettorale. La missiva, datata 18 giugno, si conclude con un invito, rivolto a Fedriga, a “valutare, per ragioni oggettive, l’opportunità di sollecitare un breve rinvio della scadenza elettorale” L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - Regionali, De Luca scrive a Fedriga: “Valuti bene il rinvio delle elezioni”

