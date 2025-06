Regina paralizzata 2 ore per 6 km | venerdì da incubo tra camion e caos stradale

Una mattina da incubo sulla statale Regina: sei chilometri di caos, paralisi e disagi che hanno trasformato il venerdì 27 giugno in un vero e proprio incubo. Tra camion in tilt e strade intasate, automobilisti e pendolari sono rimasti inchiodati per ore, vivendo momenti di pura frustrazione. Un episodio che evidenzia quanto sia fragile l’equilibrio del traffico in questa fetta strategica di Lombardia. E purtroppo, questo è solo l’inizio.

Mattinata letteralmente infernale sulla statale Regina, dove il traffico è andato in tilt già dalle prime ore di venerdì 27 giugno. Numerose le segnalazioni dei lettori: “È tutto bloccato da Colonno in su da stamattina. Per non parlare del camion che ha perso del materiale sopra Argegno. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: regina - venerdì - camion - paralizzata

Stasera in tv venerdì 23 maggio: Il cacciatore e la regina di ghiaccio - Ecco la guida dei film in onda questa sera, venerdì 23 maggio. Tra i titoli in programma, spicca "Il cacciatore e la regina di ghiaccio".

Caos Regina, il camion era “recidivo”. In una giornata quasi 16mila veicoli; Statale Regina, Tir contro albero: traffico paralizzato; Statale Regina paralizzata: ennesima giornata di caos. Code fino a 12 chilometri.