Reggio Calabria insegnante e Rsu denuncia l’assenza dei contatori dell’acqua negli edifici pubblici La Uil lo sospende

Un insegnante di Reggio Calabria, Simone Veronese, ha acceso i riflettori su un problema serio: l’assenza dei contatori dell’acqua negli edifici pubblici. La sua coraggiosa denuncia, giudicata troppo politica dalla UIL, ha portato alla sospensione delle sue funzioni, sollevando dubbi sulla libertà di espressione e sulla trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche. Una vicenda che mette in discussione il rapporto tra impegno civico e autonomia sindacale.

“Una chiara connotazione politica o partitica”. Questa la singolare motivazione che ha portato alla sospensione di Simone Veronese dagli incarichi dirigenziali della Uil. Veronese, insegnante di Reggio Calabria, nei giorni scorsi aveva denunciato pubblicamente l’assenza dei contatori dell’acqua in molti immobili di proprietà del Comune: dagli uffici pubblici a tutte le scuole passando per lo stadio “Granillo” e la sede della polizia locale. Una denuncia che il professore, da cittadino e non da sindacalista, ha formalizzato anche alla Procura della Repubblica e alla guardia di Finanza ai quali ha ipotizzato pure una serie di presunti reati: dal furto d’acqua alla truffa passando per la violazione dell’articolo 2621 del codice civile relativo alle “false comunicazioni sociali”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Reggio Calabria, insegnante e Rsu denuncia l’assenza dei contatori dell’acqua negli edifici pubblici. La Uil lo sospende

