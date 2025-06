Reggia di Caserta il 6 luglio ingresso gratuito

Il 6 luglio, la suggestiva Reggia di Caserta apre le sue porte gratuitamente grazie all'iniziativa del Ministero della Cultura, che permette l'ingresso senza biglietto nella prima domenica di ogni mese. Un'occasione imperdibile per immergersi nelle meraviglie del patrimonio italiano, visitando gli Appartamenti reali e il Parco reale. Preparati a scoprire un tesoro di arte e storia, lasciandoti incantare dall'eleganza e dalla magia di questo splendido sito.

Tempo di lettura: 3 minuti Domenica 6 luglio la Reggia di Caserta aderisce all’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’accesso con biglietto gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali la prima domenica di ogni mese. Aperti gli Appartamenti reali e il Parco reale. Chiusi le Sale Vanvitelli e la Sala Amelio, il Teatro di Corte, la Gran Galleria, il Giardino Inglese e le Serre di Graefer. Per agevolare le procedure di ritiro dei biglietti e ridurre la fila in piazza Carlo di Borbone, una quota dei biglietti è destinata alla distribuzione online sulla piattaforma TicketOne, da lunedì 30 giugno, fino a esaurimento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Reggia di Caserta, il 6 luglio ingresso gratuito

