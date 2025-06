Referendum sul filobus il Pd | No a mezzi obsoleti dare la parola ai cittadini

Il dibattito sulla futura mobilità urbana di Lecce si infiamma: il PD si schiera contro l’estensione del filobus, sostenendo che siano mezzi obsoleti e preferendo ascoltare direttamente i cittadini. È arrivata quindi una proposta ambiziosa, quella di un referendum popolare, per decidere insieme il destino dei trasporti pubblici locali. Un’occasione unica per dare voce alle esigenze di tutti e plasmare il futuro della città. La parola passa ai lecchesi: è il momento di scegliere.

LECCE – Estendere la rete del filobus? No grazie. La sezione di Lecce del Partito democratico scende ufficialmente in campo a sostegno dell’idea di un referendum cittadino lanciato nei giorni scorsi per chiedere il parere dei cittadini. Se già vi avevano aderito alcuni esponenti, in qualità di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: referendum - filobus - cittadini - mezzi

Altri sette chilometri e mille pali per il filobus: la minoranza lancia referendum cittadino - Altri sette chilometri e mille pali per il filobus: la minoranza di Lecce risponde con un referendum cittadino, coinvolgendo i cittadini nell’orientare il futuro della mobilità urbana.

Adriana Poli Bortone replica all’iniziativa del centrosinistra, che raccoglierà 6000 firme per il referendum abrogativo comunale Vai su Facebook

Referendum sul filobus, il Pd: 'No a mezzi obsoleti, dare la parola ai cittadini'; Filobus, il Pd di Lecce a sostegno del referendum per dare la parola ai cittadini; Estensione della rete filoviaria, parola ai leccesi? In campo l’idea di un referendum.

Referendum sul filobus, il Pd: “No a mezzi obsoleti, dare la parola ai cittadini” - La sezione leccese del partito, dopo la presa di posizione dei suoi singoli consiglieri, scende ufficialmente in campo contro la proposta di estendere la rete voluta dalla giunta Poli ... Scrive lecceprima.it

Filobus, il Pd di Lecce a sostegno del referendum per dare la parola ai cittadini - Il Partito Democratico di Lecce aderisce con convinzione alla campagna referendaria sul filobus, promossa per restituire ai cittadini il diritto di ... Segnala corrieresalentino.it