Reazione a Catena tutti sotto choc | Patata e Pacco ? La soluzione è

Su il sipario, eccoci nel regno di Pino Insegno, siamo a Reazione a Catena, il gioco delle parole e dei loro legami in onda su Rai 1, dove ogni sera fa incetta di ascolti. L'emissione in questione è quella di giovedì 26 giugno, dove le protagoniste assolute della serata sono state ancora una volta le Trerapiste, il trio romano che si è riconfermato campione, portando a casa anche il montepremi finale. Sfida dopo sfida si arriva alla ottava e ultima, la più attesa, quella che mette in gioco il montepremi: L'ultima catena. E così via, parola dopo parola: la soluzione era "consegna" e seppur con qualche errore il terzetto la indovina, portandosi a casa 1.