Real Madrid vita facile contro il Salisburgo! Tris da primo posto

Il Real Madrid affronta il Red Bull Salisburgo con sicurezza e determinazione, dimostrando ancora una volta perché è una delle squadre più temute del mondo. Con un 3-0 netto e senza troppi sforzi, i Blancos si assicurano il passaggio agli ottavi di finale del Mondiale per Club, lasciando il pubblico entusiasta e consapevole della loro forza. La partita si è aperta con occasioni da gol e ha visto i madrileni dominare dall’inizio alla fine, confermando il loro status di protagonisti.

Il Real Madrid vince per 3-0 contro il Red Bull Salisburgo e accede in questo modo agli ottavi di finale del Mondiale per Club. VITTORIA – Il Real Madrid non soffre e non fatica nella notte americana: 3-0 netto e senza storie sul Red Bull Salisburgo. Lo spettacolo è iniziato fin dai primi minuti, quando Vinicius Jr. ha sfiorato il gol salvato dal portiere avversario. Verso la fine del primo tempo però, in pochissimi minuti, i Blancos hanno siglato due reti per sigillare la qualificazione. Prima Vinicius Jr. di sinistro ha sfruttato perfettamente il passaggio di Jude Bellingham, poi Federico Valverde ha congelato il match con il suo secondo gol nel torneo.

