real madrid nuovo infortunio per david alaba il difensore tarda il rientro in campo per un nuovo sport

Il Real Madrid si trova ancora a fare i conti con l’ennesimo infortunio di David Alaba, che rischia di perdere nuovamente partite importanti. Il difensore austriaco, pilastro della squadra e della nazionale, vede allontanarsi il suo ritorno in campo a causa di un nuovo problema muscolare. La situazione si fa preoccupante: quanto tempo sarà necessario per il suo recupero e quale impatto avrà sulla rosa madrilena?

Real Madrid, infortunio muscolare per David Alaba. Il difensore tarda il rientro in campo La situazione di David Alaba continua a essere preoccupante. Il difensore del Real Madrid e della Nazionale austriaca è stato nuovamente fermato da un infortunio, l'ennesimo in una lunga serie che ha condizionato pesantemente le ultime stagioni della sua carriera.

