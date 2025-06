Real Madrid Juve in chiaro? Diretta tv e streaming | ecco dove vedere il match dei bianconeri valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club

Non perdere l'atteso scontro tra Real Madrid e Juventus, un match di ottavi di finale del Mondiale per Club che promette emozioni intense! Vuoi seguire la partita in modo semplice e gratuito? Ecco tutto quello che devi sapere su come vederla in diretta TV e streaming: un appuntamento imperdibile per tutti i tifosi bianconeri e appassionati di calcio internazionale. Continua a leggere per scoprire i dettagli e non perderti nemmeno un minuto di questo grande evento!

Real Madrid Juve in chiaro? Dove vederla in tv e streaming: tutti i dettagli sul match valido per gli ottavi del Mondiale per Club. Real Madrid Juve, il match degli ottavi di finale del Mondiale per Club, sarà visibile anche gratis ed in chiaro sui canali Mediaset. La partita, in programma martedì 1 luglio alle ore 21:00 italiane, sarà infatti trasmessa anche su Canale 5. La telecronaca è stata affidata a Massimo Callegari, con il commento tecnico di Massimo Paganin. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Real Madrid Juve in chiaro? Diretta tv e streaming: ecco dove vedere il match dei bianconeri valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club

In questa notizia si parla di: juve - match - ottavi - realmadrid

Juve Stabia-Sampdoria: formazioni e live match, tutti gli aggiornamenti sulla sfida salvezza - Sale la tensione per Juve Stabia-Sampdoria, match cruciale dell'ultima giornata di Serie B. Per la Sampdoria, una vittoria è fondamentale per avvicinarsi ai playout e sperare di evitare la retrocessione in Serie C.

La Juve perde male col City e stacca il pass per gli ottavi da seconda. Il rischio concreto ora è un super big match contro il Real. Come finirà secondo te? #juventus #city #fifaCWC #guardiola #realmadrid Vai su Facebook

Un pericolo in più per la #Juventus agli ottavi: nel #RealMadrid brilla la stella del baby #GonzaloGarcia ? Vai su X

Mondiale per club, tabellone ottavi e calendario: le partite di Inter e Juve; Quando si giocano Juve-Real Madrid e Inter-Fluminense agli ottavi del Mondiale per Club: tabellone e calendario; Per il Salisburgo non c’è scampo, Real agli ottavi contro la Juve.

Real Madrid Juve in chiaro? Diretta tv e streaming: ecco dove vedere il match dei bianconeri valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club - Diretta tv e streaming: ecco dove vedere il match dei bianconeri valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club 27/06/2025 23. Lo riporta juventusnews24.com

Quando si giocano Juve-Real Madrid e Inter-Fluminense agli ottavi del Mondiale per Club: tabellone e calendario - Fluminense agli ottavi di finale del Mondiale per Club: le date, gli orari e il calendario completo di tutte ... Si legge su fanpage.it