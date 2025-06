Real Madrid-Juve agli ottavi del Mondiale per Club | dopo la goleada dal City nuovo test importante per Tudor

Dopo la pesante sconfitta contro il City, la Juventus si prepara ad affrontare un nuovo e importante banco di prova: il Real Madrid agli ottavi del Mondiale per Club. La sfida promette emozioni e incroci di alta qualità , con Tudor chiamato a risollevare l’entusiasmo dei bianconeri. Tra ritrovamenti e rivincite, la Vecchia Signora si prepara a scrivere una nuova pagina di questa avvincente avventura internazionale. Continua a leggere.

