Real Betis si spera ancora per un accordo molto complesso per Antony del Manchester United

Il Real Betis non si arrende e sogna ancora l’arrivo di Antony dal Manchester United, nonostante la complessità dell’operazione. Dopo un prestito brillante con nove gol e cinque assist, l’ala brasiliana rappresenta il colpo ideale per rinforzare la rosa. La sfida tra passione e realismo si infiamma: riusciranno i verdiblancos a coronare questo ambizioso obiettivo? Solo il tempo dirà se il sogno diventerà realtà.

2025-06-27 15:47:00 Giorni caldissimi in redazione! Il Real Betis rimane sperato di poter ottenere un accordo per l’ala del Manchester United Antony nonostante il loro direttore sportivo Manu Fajardo lo descriva come un’operazione molto complessa “. Antony ha trascorso la seconda metà della scorsa stagione in prestito a Betis ed è stato un successo inequivocabile, segnando nove gol e fornendo cinque assist per aiutarli a finire al sesto posto a Laliga e raggiungere la finale della Conference League, che hanno perso contro il Chelsea. Betis vuole riportare Antony a Estadio Benito Villamarin, con l’attaccante del Brasile visto come una vendita prioritaria da United mentre cercano di evitare una perdita in base alle regole del PSR della Premier League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com