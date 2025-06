Reacher S4 | Christopher Rodriguez-Marquette nel cast dei nuovi episodi

Sei pronto a scoprire le novità di Reacher S4? Christopher Rodriguez-Marquette, noto per la sua interpretazione in Barry, entra nel cast nei panni di Jacob Merrick, un poliziotto di una piccola città. La sua presenza promette di aggiungere un nuovo affascinante tassello alla trama. L’attesa aumenta: cosa ci riserverà questa stagione ricca di colpi di scena? Restate sintonizzati, perché il meglio deve ancora venire!

L’attore Christopher Rodriguez-Marquette si è aggiunto al cast dei nuovi episodi di Reacher, la fortunata serie targata Prime Video. Nel nuovo articolo di Deadline si evince che Rodriguez-Marquette (Barry) ha ottenuto un ruolo precedentemente affidato a Jay Baruchel, la cui uscita dal progetto sembrerebbe riguardare una serie di motivi personali. Il ruolo in questione è quello di Jacob Merrick, un poliziotto di una piccola città che si ritroverà a scontrarsi con Reacher in più occasioni. In un precedente aggiornamento è stato confermato l’ingresso di altri attori quali Sydelle Noel (GLOW), l’attrice e cantante indonesiana Agnez Mo, la cantautrice franco-indonesiana Anggun e Kevin Corrigan (Poker Face), i quali avranno un ruolo regolare, mentre Marc Blucas (Uno splendido errore), Kevin Weisman (Alias) e Kathleen Robertson (Beverly Hills, 90210) prenderanno parte ai nuovi episodi come ricorrenti. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Reacher S4 | Christopher Rodriguez-Marquette nel cast dei nuovi episodi

