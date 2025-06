Razzolini indossa ancora la fascia da capitana.

dimostrato ancora una volta il suo valore e la sua leadership, confermando il suo ruolo di pilastro fondamentale per il team. Con questa firma, Razzolini si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua straordinaria carriera, rafforzando il legame indissolubile con i colori amaranto e con la tifoseria. La sua presenza promette di essere determinante anche nella prossima stagione, consolidando l’Arezzo femminile come una realtà sempre più forte e ambiziosa.

L’Arezzo femminile e Costanza Razzolini (nella foto) ancora avanti insieme. Prima ancora di annunciare il nuovo allenatore, la societĂ del presidente Massimo Anselmi ha voluto confermare la capitana delle ultime due stagioni: Razzolini, dunque, ha firmato un rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2026 e questo significa che giocherĂ la sesta stagione consecutiva (l’ottava in totale) in amaranto. L’attaccante fiorentina, ma aretina d’adozione, ha collezionato con l’Arezzo ben 191 presenze tra serie C e B, mettendo a segno 97 reti, come il suo numero di maglia. L’obiettivo personale, dunque, sarĂ toccare e poi superare quota cento per entrare nella storia della societĂ amaranto. 🔗 Leggi su Lanazione.it