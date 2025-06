Ravezzani è netto nel giudizio | Questa Juve ha bisogno di due cose per centrare quell’obiettivo Così non si va lontano

Fabio Ravezzani non ha mezzi termini: per la Juventus, il 2-5 contro il Manchester City è un segnale inequivocabile di emergenza. La squadra ha bisogno di due elementi fondamentali per realizzare il proprio obiettivo, altrimenti il cammino si farà troppo in salita. È giunto il momento di cambiare rotta e rispondere alle sfide con determinazione e strategia. Solo così i bianconeri potranno tornare a brillare sui palcoscenici più ambiti.

Ravezzani netto nel giudizio: «2-5 segnale inequivocabile». Il commento del direttore di TeleLombardia è un incentivo alla Juve per cambiare “rotta”. Fabio Ravezzani, su X, ha dato contorni più marcati alla situazione della Juve, travolta dal Manchester City nell’ultima partita del girone G del Mondiale per Club. A sua detta, la roboante sconfitta patita contro i Citizens deve fare risuonare un campanello d’allarme alla società. C’è bisogno di due fattori per confermarsi tra le prime quattro della Serie A. RAVEZZANI – « Il 5-2 è un segnale inequivocabile per Elkann. Questa Juve ha bisogno di calciatori forti e di un tecnico molto bravo per arrivare tra le prime 4. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ravezzani è netto nel giudizio: «Questa Juve ha bisogno di due cose per centrare quell’obiettivo. Così non si va lontano»

