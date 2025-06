Ravennate bloccato in Iran con la famiglia il prefetto | Ho incontrato la madre Cruciale la cooperazione tra le istituzioni

In un momento di crescente preoccupazione, il prefetto di Ravenna Raffaele Ricciardi ha incontrato la madre dell’insegnante e musicista bloccato in Iran con la famiglia, evidenziando l’importanza della collaborazione tra istituzioni. Questa vicenda drammatica mette in luce il senso di solidarietà e l’impegno delle autorità nel tutelare i nostri concittadini all’estero. Oggi, più che mai, il legame tra comunità e istituzioni si rivela fondamentale per affrontare sfide così delicate.

Oggi, il prefetto di Ravenna Raffaele Ricciardi ha ricevuto la madre dell'insegnante e musicista ravennate attualmente bloccato nella Repubblica Islamica dell’Iran con la moglie e le due figlie di 20 mesi e 20 giorni. Il ravennate vive e lavora lì da qualche anno, e, con l'inizio dei. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

