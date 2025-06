Ravanelli sentenzia | Ho visto un Tudor molto deluso secondo me si è reso conto che non ha una squadra da Juventus Ecco il grande problema dei bianconeri

Una Juventus in difficoltà? Ravanelli non ha dubbi: Tudor si è reso conto che la sua squadra non è all’altezza delle aspettative. Dopo il ko contro il Manchester City, le sue parole riflettono una realtà dura ma necessaria da affrontare. È il momento di analizzare ciò che serve per risalire la china e trasformare le sfide in nuove opportunità. La strada verso il riscatto passa anche dalle verità che emergono in momenti come questi.

Ravanelli sicuro: «Tudor si è reso conto che non ha una squadra da Juve». Le dichiarazioni del grande ex bianconero dopo il Manchester City. Ravanelli, grande ex Juve, ha commentato senza giri di parole il 5-2 contro il City. Le dichiarazioni sui bianconeri a Mediaset. RAVANELLI – «Nelle prime due uscite la Juve aveva trovato due avversarie non all’altezza. La Juventus questa sera ha mostrato grosse difficoltà tecniche, tattiche e fisiche. È una Juve da rivedere, ci sono grosse lacune soprattutto a livello difensivo. Ho visto un Tudor molto deluso: secondo me oggi si è reso conto che non ha una squadra da Juventus». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ravanelli sentenzia: «Ho visto un Tudor molto deluso, secondo me si è reso conto che non ha una squadra da Juventus. Ecco il grande problema dei bianconeri»

In questa notizia si parla di: ravanelli - tudor - reso - conto

Fabrizio #Ravanelli a Canale5: “Ho visto un #Tudor molto deluso e in grande difficoltà ad analizzare la partita: secondo me contro il #ManCity si è reso conto che non ha a disposizione una squadra da #Juventus…” Vai su X

Ravanelli: Non mi è piaciuto come Vlahovic ha rimproverato Yildiz: lo vedo sempre nervoso; Ravanelli: Brutto rimprovero di Vlahovic a Yildiz. Tudor? Oggi è in difficoltà.

Ravanelli rimprovera Vlahovic e il gesto verso Yildiz: "Non deve farlo, forse ha troppo ego" - La critica di Ravanelli poi diventa più feroce: "E' stato servito pochissimo, ma Vlahovic lo vedo nervoso. Si legge su msn.com

Ravanelli: "Motta giusto per aprire un ciclo alla Juve. Conte, che errore il Napoli" - MSN - Ravanelli boccia la scelta di Antonio Conte di andare al Napoli: "Secondo me ha preso un rischio grossissimo, non l'avrei mai fatto. Lo riporta msn.com