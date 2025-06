Rapita sul Faito la testimonianza | Io nella cameretta di Angela Quella bambina è ancora viva

Nella cameretta di Angela, una bambina di appena tre anni, si cela un mistero irrisolto e un dolore ancora vivo. Coralba Bonazza, ex presidente di ’Troviamo i bambini’, riafferma con convinzione: Angela è ancora tra noi, rapita e sottratta per un’adozione illegale. La sua testimonianza rivela un frammento di verità che potrebbe cambiare tutto. Perché, nonostante il passare degli anni, i sospetti e le speranze restano accesi, alimentando la lotta per la verità .

"Sono convinta che Angela sia viva, aveva tre anni quando è stata rapita. Ritengo sia stata sottratta per essere poi adottata illegalmente, questa la mia ipotesi", Coralba Bonazza, di Comacchio, è stata per anni presidente di 'Troviamo i bambini'. Il comitato venne fondato nel 2007, obiettivo unire le famiglie con piccoli spariti, scomparsi, forse rapiti. Ne faceva parte anche Piera Maggio. "Per anni siamo stati fianco e fianco, con mamma Maria Celentano, papĂ Catello per cercare una veritĂ . Si è parlato della pista Polacca, di quella Greca, anche di quella Turca. Sono contenta che sia stata respinta la richiesta d'archiviazione, che il gip del Tribunale di Napoli, Federica Colucci abbia ordinato un prolungamento delle indagini sulla cosiddetta pista turca".

