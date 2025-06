Rapisce neonata in una clinica a Cosenza chiesto giudizio immediato per Rosa Vespa | Era capace di intendere e volere

Un episodio inquietante scuote Cosenza: Rosa Vespa, accusata di aver rapito una neonata nella clinica Sacro Cuore a gennaio 2025, si presenta davanti al giudice con una richiesta di rito immediato. Dopo una perizia psichiatrica, è emerso che Vespa era capace di intendere e di volere, aggiungendo un'ulteriore complessità a un caso già di per sé sconvolgente. La vicenda si sviluppa in un clima di tensione e attesa, mentre emergono nuovi dettagli su questa drammatica azione.

√ą stato chiesto il rito immediato per Rosa Vespa, la donna che nel gennaio 2025 rap√¨ a Cosenza una neonata introducendosi nella clinica Sacro Cuore. La donna √® stata sottoposta a perizia psichiatrica e risulta capace di intendere e di volere.

Neonata rapita, per Rosa Vespa chiesto il giudizio immediato. I legali della famiglia di Sofia: «Archiviazione per Moses? Ci opporremo» - La vicenda fece grande scalpore: lo scorso 21 gennaio una donna, insieme al marito, si introdusse travestita da infermiera in una clinica di Cosenza, la Sacro Cuore, si avvicinò ad una ...